  1. В Україні

Ціни на пальне вирішили не знижувати — у Кабміні пояснили, чому зробили ставку на кешбек

11:36, 27 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В уряді кажуть: зниження цін вдарило б по обороні, натомість кешбек допомагає тим, хто цього потребує.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні на тлі подорожчання пального уряд відмовився від прямого втручання в ціни на АЗС і запровадив механізм часткової компенсації витрат. У Кабміні пояснюють: «паливний кешбек» став оптимальним варіантом підтримки населення без шкоди для оборони.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра економіки Олексія Соболева, уряд розглядав кілька сценаріїв — зокрема, зниження акцизів або державне регулювання цін. Однак від цих ідей відмовилися з двох причин:

  • зменшення акцизів могло б скоротити надходження до бюджету і, відповідно, фінансування армії;
  • обмеження цін створює ризики дефіциту пального та повторення ситуації 2022 року.

Крім того, податкові пільги більше вигідні власникам кількох авто, ніж тим, хто справді потребує допомоги.

Як працює «паливний кешбек»

З 20 березня до 1 травня українці можуть отримати часткову компенсацію вартості пального:

  • дизель — 15%
  • бензин — 10%
  • автогаз — 5%

Максимальна сума — до 1000 грн на місяць.

Отримані кошти можна використати на:

  • оплату комунальних послуг
  • продукти українського виробництва
  • ліки
  • книжки
  • донати на ЗСУ

Куди йдуть гроші

За даними Мінекономіки, близько 75% кешбеку українці витрачають саме на оплату комуналки. Це, за словами міністра, свідчить, що програма орієнтована на тих, хто найбільше потребує підтримки.

Також це допомагає зменшувати борги в енергетичному секторі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України кешбек

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]