Ціни на пальне вирішили не знижувати — у Кабміні пояснили, чому зробили ставку на кешбек
В Україні на тлі подорожчання пального уряд відмовився від прямого втручання в ціни на АЗС і запровадив механізм часткової компенсації витрат. У Кабміні пояснюють: «паливний кешбек» став оптимальним варіантом підтримки населення без шкоди для оборони.
За словами міністра економіки Олексія Соболева, уряд розглядав кілька сценаріїв — зокрема, зниження акцизів або державне регулювання цін. Однак від цих ідей відмовилися з двох причин:
- зменшення акцизів могло б скоротити надходження до бюджету і, відповідно, фінансування армії;
- обмеження цін створює ризики дефіциту пального та повторення ситуації 2022 року.
Крім того, податкові пільги більше вигідні власникам кількох авто, ніж тим, хто справді потребує допомоги.
Як працює «паливний кешбек»
З 20 березня до 1 травня українці можуть отримати часткову компенсацію вартості пального:
- дизель — 15%
- бензин — 10%
- автогаз — 5%
Максимальна сума — до 1000 грн на місяць.
Отримані кошти можна використати на:
- оплату комунальних послуг
- продукти українського виробництва
- ліки
- книжки
- донати на ЗСУ
Куди йдуть гроші
За даними Мінекономіки, близько 75% кешбеку українці витрачають саме на оплату комуналки. Це, за словами міністра, свідчить, що програма орієнтована на тих, хто найбільше потребує підтримки.
Також це допомагає зменшувати борги в енергетичному секторі.
