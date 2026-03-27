Ціни на пальне вирішили не знижувати — у Кабміні пояснили, чому зробили ставку на кешбек

В уряді кажуть: зниження цін вдарило б по обороні, натомість кешбек допомагає тим, хто цього потребує.

В Україні на тлі подорожчання пального уряд відмовився від прямого втручання в ціни на АЗС і запровадив механізм часткової компенсації витрат. У Кабміні пояснюють: «паливний кешбек» став оптимальним варіантом підтримки населення без шкоди для оборони.

За словами міністра економіки Олексія Соболева, уряд розглядав кілька сценаріїв — зокрема, зниження акцизів або державне регулювання цін. Однак від цих ідей відмовилися з двох причин:

зменшення акцизів могло б скоротити надходження до бюджету і, відповідно, фінансування армії;

обмеження цін створює ризики дефіциту пального та повторення ситуації 2022 року.

Крім того, податкові пільги більше вигідні власникам кількох авто, ніж тим, хто справді потребує допомоги.

Як працює «паливний кешбек»

З 20 березня до 1 травня українці можуть отримати часткову компенсацію вартості пального:

дизель — 15%

бензин — 10%

автогаз — 5%

Максимальна сума — до 1000 грн на місяць.

Отримані кошти можна використати на:

оплату комунальних послуг

продукти українського виробництва

ліки

книжки

донати на ЗСУ

Куди йдуть гроші

За даними Мінекономіки, близько 75% кешбеку українці витрачають саме на оплату комуналки. Це, за словами міністра, свідчить, що програма орієнтована на тих, хто найбільше потребує підтримки.

Також це допомагає зменшувати борги в енергетичному секторі.

