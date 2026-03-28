В Украине могут ввести штрафные баллы для водителей: 15 баллов — и заберут водительское удостоверение, — нардеп Крейденко

В Украине могут ввести систему штрафных баллов для водителей уже в этом году. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Согласно инициативе, за каждое нарушение правил дорожного движения водителям будут начисляться баллы. В случае если в течение года их количество достигнет 15, водителя будут лишать права управления транспортом.

Для восстановления удостоверения придется повторно пройти обучение и сдать экзамен.

«Надеюсь, что в этом году этот законопроект будет реализован. Он направлен на изменение культуры наших водителей, ведь большинство из них не боятся тех штрафов, которые сейчас есть в законодательстве», — отметил Крейденко.

Депутат подчеркнул, что водители часто систематически нарушают правила дорожного движения без реальных последствий.

«Они могут по 10–20 раз в день превышать скорость. Всё это фиксируется камерами или патрульной полицией, но результата нет», — пояснил он.

По его словам, даже многочисленные штрафы не сдерживают нарушителей.

«Водитель может 10 раз получить штраф, заплатить 170 или 340 гривен и дальше лихачить. Так не работает в Европейском Союзе», — добавил депутат.

Он также подчеркнул, что нынешняя система является несправедливой.

«Получается, что те, у кого больше денег, могут позволить себе нарушать больше», — заявил Крейденко.

Крейденко отметил, что подобная система уже действует в ряде стран, в частности в Германии, Франции, США и Польше.

