  1. В Украине

В Украине могут ввести штрафные баллы для водителей: 15 баллов — и заберут водительское удостоверение, — нардеп Крейденко

20:32, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Систему штрафных баллов для водителей могут ввести в Украине уже в этом году – о такой инициативе сообщил депутат Владимир Крейденко.
В Украине могут ввести штрафные баллы для водителей: 15 баллов — и заберут водительское удостоверение, — нардеп Крейденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут ввести систему штрафных баллов для водителей уже в этом году. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно инициативе, за каждое нарушение правил дорожного движения водителям будут начисляться баллы. В случае если в течение года их количество достигнет 15, водителя будут лишать права управления транспортом.

Для восстановления удостоверения придется повторно пройти обучение и сдать экзамен.

«Надеюсь, что в этом году этот законопроект будет реализован. Он направлен на изменение культуры наших водителей, ведь большинство из них не боятся тех штрафов, которые сейчас есть в законодательстве», — отметил Крейденко.

Депутат подчеркнул, что водители часто систематически нарушают правила дорожного движения без реальных последствий.

«Они могут по 10–20 раз в день превышать скорость. Всё это фиксируется камерами или патрульной полицией, но результата нет», — пояснил он.

По его словам, даже многочисленные штрафы не сдерживают нарушителей.

«Водитель может 10 раз получить штраф, заплатить 170 или 340 гривен и дальше лихачить. Так не работает в Европейском Союзе», — добавил депутат.

Он также подчеркнул, что нынешняя система является несправедливой.

«Получается, что те, у кого больше денег, могут позволить себе нарушать больше», — заявил Крейденко.

Согласно инициативе, за каждое нарушение водителям будут начисляться баллы. Если в течение года их накопится 15 — водителя лишат прав.

Крейденко отметил, что подобная система уже действует в ряде стран, в частности в Германии, Франции, США и Польше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины водительские права авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]