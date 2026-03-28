  1. В Україні

В Україні можуть ввести штрафні бали для водіїв: 15 балів — і заберуть водійське посвідчення, — нардеп Крейденко

20:32, 28 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Систему штрафних балів для водіїв можуть запровадити в Україні вже цього року — про таку ініціативу повідомив депутат Володимир Крейденко.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні можуть запровадити систему штрафних балів для водіїв уже цього року. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з ініціативою, за кожне порушення правил дорожнього руху водіям нараховуватимуть бали. У разі, якщо протягом року їх кількість досягне 15, водія позбавлятимуть права керування транспортом.

Для відновлення посвідчення доведеться повторно пройти навчання та скласти іспит.

«Маю надію, що в цьому році цей законопроєкт буде реалізований. Він спрямований на зміну культури наших водіїв, адже більшість із них не бояться тих штрафів, які зараз є в законодавстві», — зазначив Крейденко.

Депутат наголосив, що водії часто систематично порушують правила дорожнього руху без реальних наслідків.

«Вони можуть по 10–20 разів на день перевищувати швидкість. Усе це фіксується камерами або патрульною поліцією, але результату немає», — пояснив він.

За його словами, навіть численні штрафи не стримують порушників.

«Водій може 10 разів отримати штраф, заплатити 170 чи 340 гривень і далі лихачити. Так не працює в Європейському Союзі», — додав депутат.

Він також підкреслив, що нинішня система є несправедливою.

«Виходить, що ті, хто має більше грошей, можуть дозволити собі порушувати більше», — заявив Крейденко.

Крейденко зазначив, що подібна система вже діє в низці країн, зокрема в Німеччині, Франції, США та Польші. 

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України посвідчення водія авто

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]