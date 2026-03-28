В Україні можуть ввести штрафні бали для водіїв: 15 балів — і заберуть водійське посвідчення, — нардеп Крейденко

В Україні можуть запровадити систему штрафних балів для водіїв уже цього року. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Згідно з ініціативою, за кожне порушення правил дорожнього руху водіям нараховуватимуть бали. У разі, якщо протягом року їх кількість досягне 15, водія позбавлятимуть права керування транспортом.

Для відновлення посвідчення доведеться повторно пройти навчання та скласти іспит.

«Маю надію, що в цьому році цей законопроєкт буде реалізований. Він спрямований на зміну культури наших водіїв, адже більшість із них не бояться тих штрафів, які зараз є в законодавстві», — зазначив Крейденко.

Депутат наголосив, що водії часто систематично порушують правила дорожнього руху без реальних наслідків.

«Вони можуть по 10–20 разів на день перевищувати швидкість. Усе це фіксується камерами або патрульною поліцією, але результату немає», — пояснив він.

За його словами, навіть численні штрафи не стримують порушників.

«Водій може 10 разів отримати штраф, заплатити 170 чи 340 гривень і далі лихачити. Так не працює в Європейському Союзі», — додав депутат.

Він також підкреслив, що нинішня система є несправедливою.

«Виходить, що ті, хто має більше грошей, можуть дозволити собі порушувати більше», — заявив Крейденко.

Крейденко зазначив, що подібна система вже діє в низці країн, зокрема в Німеччині, Франції, США та Польші.

