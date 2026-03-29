  1. В Украине

В Киеве на крыше поезда током ударило троих несовершеннолетних — один погиб на месте

20:29, 29 марта 2026
В Киеве трое детей забрались на крышу поезда: один погиб, двое получили тяжелые ожоги.
В Киеве на крыше поезда током ударило троих несовершеннолетних — один погиб на месте
Фото: Укрзализныця
В Киеве трое подростков поднялись на крышу поезда и были поражены электрическим током. Один парень погиб, двое получили многочисленные ожоги и находятся в больнице.

Как сообщили в «Укрзализныце», инцидент произошел на крыше одного из неработающих вагонов. Из-за опасности участок железной дороги срочно обесточили, на место вызвали спасателей ГСЧС. Двое пострадавших переданы медикам для оказания помощи, их состояние — тяжелое.

В УЗ напомнили, что контактная сеть имеет напряжение более 27 000 вольт. Электрический ток может поражать человека даже на расстоянии 1-1,5 метра без прямого контакта, а температура электрической дуги достигает 15 000 °C.

Расследование трагедии продолжается.

дети Киев Укрзализныця

