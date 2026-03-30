Фиктивные «боевые» на 9,3 млн грн — БЭБ разоблачило должностных лиц подразделения сил обороны

Поддельные документы и ложные списки на выплаты привели к убыткам бюджета в размере более 9,3 млн грн — среди подозреваемых есть командиры и их заместители.

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу должностных лиц одного из подразделений сил обороны, которые организовали схему незаконного начисления и выплаты дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим. Государству нанесен ущерб более 9,3 млн грн. Об этом сообщили в БЭБ.

Следствием установлено, что в течение февраля 2023 — сентября 2024 года восемь человек, среди которых командир, его заместитель, начальник штаба и другие должностные лица, вносили заведомо ложные сведения в официальные документы. В частности, оформляли лиц как участников боевых действий, хотя те фактически находились в тылу и не привлекались к выполнению боевых задач.

На основании поддельных документов формировались списки на выплаты и производилось начисление дополнительного денежного вознаграждения, достигавшего 100 тыс. грн ежемесячно для каждого «участника». В результате этих действий государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 9,3 млн грн.

Двум фигурантам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Еще троим — в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), остальным троим — в пособничестве в совершении этих преступлений (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

