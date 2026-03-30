  В Украине

В Киеве возле Подольско-Воскресенского моста обнаружили неразорвавшуюся боевую часть БпЛА

08:48, 30 марта 2026
Около 9:00 взрывотехники проведут контролируемый подрыв снаряда на месте.
В Днепровском районе Киева возле Подольско-Воскресенского моста правоохранители обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского беспилотника.

Как сообщили в полиции, боеприпас находится в лесопарковой зоне. В настоящее время доступ к опасной территории ограничен, на месте работают профильные службы.

Отмечается, что сегодня около 09:00 взрывотехники проведут контролируемый подрыв снаряда на месте.

Правоохранители предупреждают, что звук взрыва, который могут услышать жители столицы, не будет представлять угрозы.

