В Киеве возле Подольско-Воскресенского моста обнаружили неразорвавшуюся боевую часть БпЛА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепровском районе Киева возле Подольско-Воскресенского моста правоохранители обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского беспилотника.

Как сообщили в полиции, боеприпас находится в лесопарковой зоне. В настоящее время доступ к опасной территории ограничен, на месте работают профильные службы.

Отмечается, что сегодня около 09:00 взрывотехники проведут контролируемый подрыв снаряда на месте.

Правоохранители предупреждают, что звук взрыва, который могут услышать жители столицы, не будет представлять угрозы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.