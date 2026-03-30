Пенсии в Украине выросли: кому повысили и на сколько в 2026 году

09:24, 30 марта 2026
В марте 2026 года в Украине была проведена ежегодная индексация пенсий, в результате которой выплаты выросли для 9,5 миллиона граждан — в среднем на 648,93 грн.
В Украине в марте прошла очередная ежегодная индексация пенсий. О результатах этого процесса сообщили в Пенсионном фонде.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 25 февраля 2026 года №236, которое касается индексации пенсионных и страховых выплат, а также дополнительных мер социальной защиты в 2026 году, повышение получили граждане, которым пенсии были назначены до 31 декабря 2025 года включительно.

В результате перерасчёта пенсии выросли примерно у 9,5 миллиона украинцев. В среднем выплаты увеличились на 648,93 гривны.

Минимальное повышение составило 100 гривен, тогда как максимальное достигло 2 595 гривен.

После индексации средний размер пенсии в марте 2026 года составляет 7 137,26 гривны.

Важно отметить, что индексация коснулась только основной части пенсии — без учёта различных доплат и надбавок.

Индексация затронула почти всех пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых до 31 декабря 2025 года, соответственно на лиц, которым пенсия была назначена в текущем году, она не распространяется.

Также стоит добавить, что в апреле часть пенсионеров снова получит увеличение выплат. Это касается тех, кто продолжает работать — для них предусмотрен ежегодный перерасчёт пенсий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

Рада планирует привлечь донорскую поддержку для доплат должностным лицам в размере до 50%

В парламенте рассматривают изменения, которые позволят стимулировать работу должностных лиц с международными проектами через дополнительные выплаты.

Большая Палата Суда справедливости признала маркетплейсы ответственными за контент пользователей

Европейский суд признал онлайн-операторов ответственными за обработку персональной информации — включая фотографии, которые могут загружать анонимные пользователи.

В Раде обсуждают возможность запрета сноса МАФов и киосков: чем это обосновано

Законопроект Галины Третьяковой передает право решать судьбу МАФов судам, запрещая местным властям действовать по своему усмотрению.

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

