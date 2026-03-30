Раздел имущества без развода — Минюст объяснил, как это работает

В Украине супруги имеют право разделить совместное имущество даже без расторжения брака — по взаимной договоренности или через суд.

Супруги в Украине могут разделить совместное имущество без расторжения брака — такое право предусмотрено законодательством. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Согласно статье 69 Семейного кодекса Украины, жена и муж могут разделить имущество, находящееся в совместной собственности, независимо от факта развода. Раздел возможен по взаимному согласию или через суд.

Существует два способа раздела имущества:

Первый — договорный: супруги заключают соответствующий договор, который в случае раздела недвижимости подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Второй — судебный: если стороны не пришли к соглашению, спор решается судом с учетом интересов супругов, детей и других важных обстоятельств (статья 71 СК).

Какое имущество подлежит разделу

Общей совместной собственностью считается имущество, приобретенное во время брака, независимо от того, имел ли один из супругов собственный доход. Исключение составляют вещи индивидуального пользования. При этом не имеет значения, на чье имя оформлено имущество, если иное не предусмотрено брачным договором или законом.

В то же время отдельное имущество не подлежит разделу. В частности, это вещи, приобретенные по договору дарения, в наследство или купленные за личные средства одного из супругов (статья 57 СК). Вместе с тем такое имущество может быть признано общим, если его стоимость существенно возросла за время брака благодаря общим расходам или усилиям.

Как определяются доли

Как правило, доли супругов при разделе имущества равны, если иное не оговорено в соглашении или брачном договоре. Суд может отступить от этого принципа, если один из супругов не участвовал в обеспечении семьи, уклонялся от содержания детей или наносил ущерб общему имуществу. Доля также может быть увеличена в пользу того, с кем проживают дети или нетрудоспособные совершеннолетние члены семьи, если получаемых алиментов недостаточно.

В состав имущества, подлежащего разделу, входят как имеющиеся активы, так и те, которые находятся у третьих лиц. При этом учитываются долги супругов и обязательства, возникшие в интересах семьи. Имущество делится в натуре, а его стоимость определяется по соглашению сторон или по оценке на момент рассмотрения дела.

Неделимые вещи присуждаются одному из супругов, а другой может получить компенсацию по соглашению или по решению суда с соблюдением предусмотренных процедур, в частности внесения средств на депозит суда. Если раздел невозможен, суд определяет идеальные доли без фактического распределения имущества.

Сроки обращения в суд

Исковая давность не применяется к требованиям о разделе имущества, если брак не расторгнут. После развода срок обращения в суд составляет три года и исчисляется с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права.

