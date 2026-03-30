  В Украине

Попытался купить фиктивную инвалидность за $6 тисяч и уволиться со службы — задержан полковник Нацгвардии

18:26, 30 марта 2026
Военнослужащий предложил члену медицинской комиссии взятку в размере 6 тысяч долларов США, пытаясь получить инвалидность II группы для получения государственных выплат.
Фото: gp.gov.ua
Полковника Национальной гвардии Украины, бывшего начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации, задержали при попытке незаконно получить инвалидность для увольнения со службы и получения государственных выплат. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащий планировал оформить инвалидность II группы через члена экспертной комиссии одного из медицинских учреждений Киева, предлагая неправомерную выгоду в размере 6 тысяч долларов США. Несмотря на отказ медработника, 24 марта 2026 года подозреваемый передал половину суммы — 3 тысячи долларов США, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время неотложных обысков изъяты денежные средства и другие доказательства, продолжается проверка возможной причастности других лиц.

25 марта полковнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. 26 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 1 млн грн. Ходатайство защитников о передаче подозреваемого на поруки отклонено.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

взятка деньги Нацгвардия военные подозреваемый офис генерального прокурора ВВК

