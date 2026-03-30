  В Украине

СБУ разоблачила чиновницу Минкульта, которая оправдывала агрессию РФ

13:00, 30 марта 2026
Служба безопасности разоблачила главу одного из отделов Министерства культуры Украины, которая распространяла враждебную пропаганду среди своих коллег и знакомых.
Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила руководительницу одного из отделов Министерства культуры Украины, которая распространяла враждебную пропаганду и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

По данным следствия, чиновница систематически распространяла антиукраинские нарративы среди коллег и знакомых. В частности, она одобрительно цитировала публичные выступления главы Кремля Владимир Путин, оправдывала ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины, в том числе энергетических объектов столицы, а также распространяла фейки о Силах обороны и дезинформацию относительно ситуации на фронте.

В СБУ отметили, что проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу государства-агрессора.

Во время обысков у подозреваемой изъяты четыре смартфона, два ноутбука, жесткий диск и другие носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи сообщили чиновнице о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификация ее участников.

В случае доказательства вины ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

