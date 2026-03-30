Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху

12:53, 30 марта 2026
Владимир Зеленский во время заявил о готовности Украины к любому формату прекращения огня, однако только при сохранении достоинства и независимости.
Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату прекращения огня, в том числе и в период Пасхальных праздников. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

По его словам, Украина поддерживает разные варианты завершения войны, однако только при сохранении достоинства и независимости государства. Речь идет как о полном прекращении огня, так и об отдельных форматах, в частности в энергетической сфере.

«Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полный, и энергетический, и мы готовы к прекращению огня на Пасху», — сказал Зеленский.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

Рада планирует привлечь донорскую поддержку для доплат должностным лицам в размере до 50%

В парламенте рассматривают изменения, которые позволят стимулировать работу должностных лиц с международными проектами через дополнительные выплаты.

Большая Палата Суда справедливости признала маркетплейсы ответственными за контент пользователей

Европейский суд признал онлайн-операторов ответственными за обработку персональной информации — включая фотографии, которые могут загружать анонимные пользователи.

В Раде обсуждают возможность запрета сноса МАФов и киосков: чем это обосновано

Законопроект Галины Третьяковой передает право решать судьбу МАФов судам, запрещая местным властям действовать по своему усмотрению.

