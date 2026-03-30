Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху

Владимир Зеленский во время заявил о готовности Украины к любому формату прекращения огня, однако только при сохранении достоинства и независимости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату прекращения огня, в том числе и в период Пасхальных праздников. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

По его словам, Украина поддерживает разные варианты завершения войны, однако только при сохранении достоинства и независимости государства. Речь идет как о полном прекращении огня, так и об отдельных форматах, в частности в энергетической сфере.

«Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полный, и энергетический, и мы готовы к прекращению огня на Пасху», — сказал Зеленский.

