Пенсии могут приостановить: названы три основные причины

Пенсионные выплаты могут временно остановить в ряде условий — в Пенсионном фонде объяснили основные причины и порядок восстановления.

В некоторых случаях украинским пенсионерам могут временно приостанавливать начисление выплат. Такие ситуации регулируются законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как поясняют в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области, существует три наиболее распространенных основания.

Не пройдена физическая идентификация. Это касается пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях (ТОТ) или за границей. Идентификацию следует проходить ежегодно, до 31 декабря.

Отсутствие движения денежных средств на счете. Если пенсионер по ВТО не пользуется банковским счетом более 6 месяцев, выплаты могут быть приостановлены.

Не подано уведомление о неполучении пенсии от РФ. Речь идет о людях, которые остаются на ТОТ или выехали на подконтрольную Украине территорию. В этом случае нужно подтвердить, что выплаты от российких органов пенсионного обеспечения они не получают.

Кому необходимо проходить идентификацию

Как восстановить выплаты пенсии

Механизм восстановления зависит от конкретных обстоятельств. Лица, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут подать заявление дистанционно через электронные сервисы Пенсионного фонда и пройти идентификацию онлайн — с помощью «Дія.Підпис» или во время видеосвязи с представителем учреждения. Те, кто выехал на подконтрольную территорию, должны лично обратиться в сервисный центр и подтвердить, что не получают выплаты от РФ.

Гражданам, находящимся за пределами Украины, необходимо отправить по почте пакет документов, подтверждающих их статус, место проживания, факт того, что человек жив, а также предоставить копию украинского паспорта. Все документы должны быть переведены на украинский язык и должным образом заверены.

Изменения в правилах в 2026 году

В 2026 году были уточнены отдельные условия. В частности, если пенсионер прошел идентификацию в период с начала 2025 года до 1 февраля 2026 года, но не подал заявление о неполучении выплат от РФ, пенсия будет выплачиваться только до 1 апреля 2026 года.

