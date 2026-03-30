Частная ПВО уже работает — первые успешные сбивания «шахидов» зафиксированы в Харьковской области
Правительство запустило экспериментальный проект привлечения частного сектора к системе противовоздушной обороны, и уже есть первые результаты. Одна из компаний-участниц сформировала собственную группу ПВО, которая принимала участие в сбивании нескольких вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности «шахидов» и Zala. Об этом сообщили в Минобороны.
Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО на еще 13 предприятиях, получивших статус уполномоченных субъектов хозяйствования в Министерстве обороны. На разных этапах подготовки находятся все группы: часть уже выполняет боевые задачи, часть проходит обучение, а остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилят систему противовоздушной обороны страны.
Как работает частная ПВО
Частные подразделения интегрированы в единую систему управления Воздушных сил ВСУ. Они защищают объекты и участвуют в перехвате «шахидов». Такой подход позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.
«Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система», — отметил министр обороны Михаил Федоров.
В рамках проекта государство открывает рынок противовоздушной обороны и формирует конкурентную среду:
- бизнес может развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру;
- частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей системы защиты воздушного пространства.
По словам Михаила Федорова, цель проекта — построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие, эффективное перехват воздушных угроз и быстрое реагирование на атаки. «Результат — больше защищенных объектов, больше сбитых целей, более быстрое реагирование на атаки. Наша цель — построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективный перехват воздушных угроз. Защита неба — ключевой приоритет», — резюмировал министр.
