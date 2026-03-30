Украинский правопис как стандарт государственного языка вступил в силу. Теперь его текст опубликован на официальном сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Об этом сообщила Национальная комиссия.

«28 марта 2026 года, после принятия постановления Кабинета Министров Украины № 398 от 27 марта 2026 года «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437 “Вопросы украинского правописания”», вступил в силу стандарт государственного языка «Украинский правопис», утвержденный решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка от 1 марта 2026 года № 47», — заявили в Комиссии.

Также там напомнили, что решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка являются обязательными к выполнению на всей территории Украины, поэтому действие стандарта государственного языка «Украинский правопис» распространяется на все сферы общественной жизни, определенные законодательством, в частности в Законе Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Украинский правопис совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка разработала рабочая группа, в состав которой вошли ведущие ученые Института языкознания имени О. О. Потебни НАН Украины, Института украинского языка НАН Украины, Украинского языково-информационного фонда НАН Украины, Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

«Никаких изменений в устоявшихся правилах Украинского правописания для пользователей не произошло. В текст внесены редакционно-технические исправления, в частности: унифицирована и приведена в соответствие с действующими нормами структура правописания как нормативного документа, исправлены технические ошибки (опечатки, повторы и т. п.), из иллюстративного материала исключены названия объектов, относящихся к государству-агрессору и его союзникам, отдельные нормы дополнены примерами, уточнено ударение некоторых слов и словоформ в иллюстративном материале, уточнены формулировки отдельных частей, пунктов, подпунктов и примечаний (без изменения нормы), дополнен текст подразделом «Украинский алфавит».

Комиссия планирует дальнейшую работу с Украинским правописанием с целью его совершенствования и решения проблемных вопросов в нем», — добавили в комиссии.

