В Украине предлагают упростить процедуры банкротства для микро- и малого бизнеса

16:54, 30 марта 2026
Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №15024, направленный на модернизацию процедур банкротства для микро- и малого бизнеса.

Документ предусматривает обновление подходов к банкротству с акцентом на потребности малого предпринимательства. Действующие процедуры остаются сложными, длительными и финансово обременительными, что затрудняет предпринимателям возможность безболезненно прекратить деятельность.

Законопроект призван сократить расходы бизнеса в кризисных условиях, упростить ликвидацию убыточных предприятий, повысить уровень возврата задолженности, а также создать условия для более быстрого восстановления или запуска новой предпринимательской деятельности. Кроме того, инициатива направлена на гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС и выполнение международных обязательств Украины, что может положительно повлиять на инвестиционный климат.

Законопроект вводит специальную процедуру для МСП, основанную на принципах Директивы ЕС 2019/1023 и требованиях Ukraine Facility:

  • Fast-track для малого бизнеса. Процедура будет длиться до 180 дней — установлен чёткий срок, чтобы дела не рассматривались годами в судах.
  • Снижение «порога входа». Расходы на судебный сбор и вознаграждение арбитражного управляющего сокращаются почти вдвое. Банкротство должно быть доступным инструментом, а не дорогостоящей процедурой.
  • Меньше формализма. Если между должником и кредиторами отсутствуют споры по требованиям, суд не тратит месяцы на формальные процедуры. Меньше бюрократии — быстрее принимается решение.
  • Защита от злоупотреблений. Упрощённая процедура применяется для добросовестного бизнеса. Признаки фиктивности, вывода активов или наличие задолженности по заработной плате являются основанием для перехода к полной процедуре.

Разблокирование государственных активов. Приватизация и банкротство разграничиваются: государственное имущество должно либо продаваться через прозрачный аукцион, либо проходить процедуру оздоровления, чтобы не находиться в правовом вакууме.

Принятие законопроекта №15024 может повлиять на развитие малого предпринимательства, уровень прозрачности экономики и инвестиционную привлекательность Украины, а также на эффективность системы урегулирования неплатёжеспособности.

Лента новостей

