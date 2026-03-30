В НАГС ответили на топ-5 вопросов о проведении классификации должностей госслужбы

В НАГС разъяснили вопросы проведения классификации должностей государственной службы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что в 2026 году ежеквартально будет обобщать топ-5 наиболее распространенных вопросов, возникающих при проведении классификации должностей государственной службы.

«Такой формат призван предоставить государственным органам краткие, понятные и практические разъяснения по вопросам применения Методики проведения классификации должностей государственной службы, а также способствовать единому подходу к ее реализации», — заявили в ведомстве.

ТОП-5 вопросов о проведении классификации должностей государственной службы (I квартал 2026 года).

1.Считается ли протокол заседания классификационного комитета, подписанный руководителем государственной службы, решением об утверждении результатов классификации должностей, или таким решением является официальный лист, направленный в НАДС?

Методикой не предусмотрен такой этап как «утверждение результатов классификации должностей». Определение результатов классификации должностей проводится классификационным комитетом или ответственным структурным подразделением в случаях, предусмотренных Методикой, и отражается в соответствующих сведениях.

Протокол заседания классификационного комитета фиксирует результаты работы и решения классификационного комитета в случае его создания. В таком случае официальный лист государственного органа является документом, которым результаты классификации должностей направляются в НАДС (территориальный орган НАДС) для согласования.

В случае, если классификационный комитет не создан, результаты классификации должностей, как окончательное решение государственного органа, фиксируются путем их направления официальным письмом государственного органа за подписью руководителя государственной службы в НАДС (территориальный орган НАДС) для согласования.

2.Нужно ли информировать НАДС в случае изменения названия структурного подразделения, если его функции не изменились?

Нет, не нужно.

Согласно абзацу третьему пункта 3 раздела VII Методики повторная классификация должностей не проводится, если изменяется только наименование должности и/или структурных подразделений без изменения цели должности и основных направлений работы на должностях.

В таком случае отдельного информирования НАДС Методикой не предусмотрено.

3.Сколько раз может заседать классификационный комитет при проведении повторной классификации должностей?

Методика не устанавливает ограничений относительно количества заседаний классификационного комитета при повторной классификации должностей. Это зависит от объема материалов и внутренней организации работы государственного органа и классификационного комитета. В то же время каждое заседание должно быть правомочным, то есть проводиться при условии присутствия на нем более половины персонального состава классификационного комитета. Заседания также могут проводиться дистанционно с использованием технических средств электронных коммуникаций.

4.Какие сроки подачи результатов классификации должностей в НАДС могут быть определены в протоколе заседания классификационного комитета?

Методика не устанавливает требований к срокам подачи результатов классификации должностей в НАДС. Такой срок определяется решением государственного органа с учетом внутренней организации его работы.

В то же время Методикой предусмотрено, что если в заключении НАДС или территориального органа НАДС указано «не согласовано» или «требует предоставления дополнительных материалов», государственный орган подает доработанные результаты классификации должностей и/или дополнительные материалы не позднее 20 календарных дней со дня получения соответствующего письма. Этот срок обязательно должен учитываться в дальнейшей работе.

5.Нужно ли проводить повторную классификацию должности в случае внесения изменений в должностную инструкцию?

Не всегда.

Согласно абзацам четвертому и пятому пункта 2 раздела VII Методики повторная классификация должностей в государственном органе проводится при необходимости, в частности в случае:

изменения задач и функций структурного подразделения, что привело к изменению должностных обязанностей государственного служащего;

изменения объема и содержания его должностных обязанностей, связанных с новыми стратегическими вызовами и потребностями, связанными с выполнением политических или международных решений, реализация которых возложена на государственный орган, обеспечением реализации законодательных актов, касающихся всех сфер общественной жизни.

Таким образом, если изменения в должностной инструкции влияют на содержание должностных обязанностей, может возникнуть необходимость проведения повторной классификации должности. Если же такие изменения имеют уточняющий, редакционный или технический характер и не изменяют содержание работы по должности (цель должности и основные должностные обязанности), необходимости в повторной классификации нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.