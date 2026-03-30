В Киеве на Броварском проспекте ограничат движение до середины мая

Ремонтные работы охватят участок от ресторана McDonald's до проспекта Георгия Нарбута.

В Киеве с 31 марта по 15 мая частично ограничат движение транспорта на Броварском проспекте.

Как пояснили в Киевавтодоре, ограничения связаны с проведением работ в рамках реконструкции путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом.

Как отмечается, ремонтные работы охватят участок от ресторана McDonald's до проспекта Георгия Нарбута.

Во время проведения работ движение транспорта будет организовано по двум полосам в каждом направлении.

