Чернобыльские надбавки к пенсиям — правительство открыло доступ для тех, у кого нет документов

Изменения касаются пенсионеров, которые утратили документы или не имеют подтверждения проживания в официальных базах данных.

Кабинет Министров принял решение, которым дополнил механизм подтверждения факта проживания граждан в зонах Чернобыльской катастрофы для получения доплат к пенсиям. Изменения направлены на обеспечение выплат неработающим пенсионерам, имеющим статус пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Постановление расширяет основания для подтверждения постоянного проживания на территориях зон безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года. В частности, расширен перечень случаев, когда люди могут обратиться во временные комиссии для установления таких фактов — если соответствующие данные отсутствуют в паспорте, Едином государственном демографическом реестре или информационных системах Государственной миграционной службы.

Также правительство продлило до 30 сентября 2026 года экспериментальный проект по внесению информации о проживании в реестры территориальных общин. Это позволит большему количеству граждан подтвердить свое право на выплаты, если данные о месте проживания не были своевременно внесены в государственные базы.

Данный механизм применяется в случаях, когда стандартное подтверждение невозможно — из-за утери или уничтожения документов, разрушения жилья, проживания с родителями или смены места жительства в пределах соответствующих зон. В настоящее время при областных военных администрациях работают восемь временных комиссий, рассматривающих такие обращения.

Решение должно обеспечить доступ к доплатам для тех, кто не может реализовать свое право из-за отсутствия или неполноты данных в государственных системах. Выплаты будут осуществляться в пределах уже предусмотренных бюджетных средств и не потребуют дополнительных расходов.

