Уже этим летом Украина и Болгария намерены запустить пассажирское железнодорожное сообщение через Румынию

Тестовый запуск планируется уже этим летом, при этом параллельно будут развиваться инфраструктурные и логистические проекты.

Фото: Telegram / Алексей Кулеба

Украина и Болгария работают над запуском пассажирского железнодорожного сообщения, которое будет проходить через территорию Румынии. Пилотный запуск в трехстороннем формате планируется осуществить уже этим летом. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба после встречи в Киеве с министром транспорта и связи Болгарии Корманом Исмаиловым.

По словам Кулебы, стороны обсудили возможность создания конкурентного предложения для пассажиров, в частности за счет механизма PSO.

Кроме того, в ходе переговоров речь шла о развитии стратегических транспортных коридоров, дунайского кластера и автомобильной инфраструктуры. Стороны также договорились продолжить сотрудничество в сфере автомобильных перевозок и подготовить проведение заседания смешанной комиссии.

Отдельное внимание уделили цифровым решениям, в частности внедрению электронной очереди на границе. Также обсуждали сотрудничество в сфере безопасности судоходства в Черном море и подготовку межправительственного соглашения по морскому поиску и спасению, которое планируют согласовать в этом году.

