Судью из Львова будут судить за получение взятки и недостоверное декларирование

Судья одного из районных судов города Львова предстанет перед судом. Его обвиняют в злоупотреблении влиянием и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщило НАБУ.

«По данным следствия, судья в 2025 году получал взятки за влияние на принятие ряда «нужных» решений. В частности, он помог лицу, задержанному сотрудниками ТЦК, покинуть помещение центра комплектования и избежать призыва. Кроме того, обещал гражданину содействовать в вопросе установления опеки, что позволяло демобилизовать его родственника», — говорится в заявлении.

В НАБУ добавили, что детективы также выявили внесение судьей недостоверных сведений в декларацию за 2024 год.

Квалификация: ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

