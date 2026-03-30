  В Украине

В Украине выросла средняя зарплата — где платят больше всего и меньше всего

20:59, 30 марта 2026
В феврале 2026 года средняя заработная плата штатных работников по Украине составила 28 321 грн.
В Украине выросла средняя зарплата — где платят больше всего и меньше всего
Средняя заработная плата штатных работников в Украине в феврале 2026 года составила 28 321 гривну, что на 1,2% больше, чем в январе. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что в феврале 2026 года средняя заработная плата штатных работников по Украине составила 28 321 грн против 27 975 грн в январе (+1,2%).

По данным Госстата, самый высокий уровень зарплат зафиксирован в столице — 45 651 грн и Киевской области — 29 077 грн. Самый низкий уровень оплаты труда — у работников Кировоградской области (20 083 грн) и Черновицкой области (20 460 грн).

Лидером по уровню заработных плат остается сектор информации и телекоммуникаций — 78 941 грн (в январе — 76 905 грн). Самая низкая заработная плата — у работников сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха — 18 681 грн (в январе — 13 822 грн).

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 марта 2026 года составляет 3,5 млн грн.

