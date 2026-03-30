В Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения — известна причина

В столице из-за визита иностранных делегаций будут временные ограничения дорожного движения.

Во вторник, 31 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины.

«Просим учитывать указанную информацию при передвижении», — говорится в заявлении.

Также там напомнили, что в соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положением «О Государственном протоколе и церемониале Украины», утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящимся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

