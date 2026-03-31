  1. В Украине

Наталью Викторович избрали председателем Металлургического райсуда Кривого Рога

11:48, 31 марта 2026
Наталья Викторович избрана на административную должность председателя Металлургического районного суда города Кривого Рога до 3 мая 2028 года.
Фото: dg.dp.court.gov.ua
В Металлургическом районном суде города Кривого Рога состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем Металлургического районного суда города Кривого Рога была избрана судья Викторович Наталья Юльяновна.

Викторович Наталья Юльяновна избрана на административную должность председателя Металлургического районного суда города Кривого Рога на срок с 30 марта 2026 года по 3 мая 2028 года.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», заместителей председателя апелляционного суда избирают собрания судей из числа судей соответствующего суда. Срок их полномочий составляет три года.

суд Кривой Рог

