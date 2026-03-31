В Украине вступили в силу новые языковые требования к телевидению и стримингам

Теперь доля украиноязычных каналов в пакетах провайдеров должна составлять не менее 60%.

С 31 марта 2026 года вступают в силу отдельные нормы Закона Украины «О медиа», которые усиливают требования к использованию государственного языка в телевизионных пакетах и на платформах видео по запросу. Речь идет о частях 12 и 14 статьи 40 Закона Украины «О медиа». Об этом сообщила языковой омбудсмен Елена Ивановская.

Кто подпадает под эти нормы?

Провайдеры аудиовизуальных сервисов — это компании, которые формируют и предоставляют пользователям пакеты телеканалов (кабельное и спутниковое телевидение, IPTV).

Сервисы видео по запросу (кроме аудиальных) — это онлайн-платформы, где пользователь сам выбирает, что и когда смотреть (онлайн-кинотеатры, стриминговые сервисы). Требования не касаются музыкальных сервисов или подкастов.

Что это означает на практике?

Для провайдеров аудиовизуальных сервисов

В каждом пакете телеканалов, который предлагается пользователям, доля телеканалов, распространяемых на государственном языке, должна составлять не менее 60% от общего количества.

К таким каналам, в частности, относятся те, которые получили лицензию или зарегистрированы в соответствии с Законом Украины «О медиа».

Для сервисов видео по запросу

В каталогах программ и фильмов доля контента на украинском языке должна составлять не менее 25%. Речь идет о контенте, выполненном на государственном языке — в частности, дублированном или озвученном на украинском.

Относительно языковой доступности

Если программа или фильм имеют несколько звуковых дорожек, украинская (при наличии) должна быть установлена по умолчанию первой.

Сервисы, которые совмещают обе функции — и онлайн-кинотеатра, и телевидения, — одновременно должны выполнять требования как для каталогов контента, так и для пакетов телеканалов.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская напомнила, что Закон Украины «О медиа» вступил в силу три года назад, 31 марта 2023 года, и эти требования внедрялись постепенно: с 2024 года — 30%, с 2025 — 45%, и с 2026 года достигли полного уровня в 60% для телеканалов в пакетах.

«Речь идет о системном и поэтапном внедрении норм, которые гарантируют надлежащее присутствие украинского языка в медиа. Украинский должен быть базовым языком доступа к контенту — и на телевидении, и на онлайн-платформах. Это усилит позиции государственного языка в медиа и будет способствовать формированию устойчивого украиноязычного информационного пространства», — отметила она.

Стоит добавить, что Закон Украины «О медиа» не ограничивает доступ к иностранным телеканалам и радиоканалам, которые происходят из государств-членов Европейского Союза, при условии, что их ретрансляция не запрещена в соответствии с законодательством Украины.

В то же время провайдеры аудиовизуальных сервисов могут включать в свои пакеты только те каналы, которые действуют в правовом поле: имеют украинскую лицензию или регистрацию, соответствующее разрешение, либо являются иностранными медиа из стран ЕС, соответствующими требованиям украинского законодательства и международных обязательств Украины.

При этом общее требование остается неизменным: в каждом пакете не менее 60% телеканалов должны быть на украинском языке.

