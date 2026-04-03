Отвечает ли человек за действия под принуждением: когда закон освобождает от наказания
Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если действовало под физическим или психическим принуждением и не могло управлять своими действиями.
Речь идет о ситуациях, когда решения принимаются под давлением, страхом или прямыми угрозами. В таких случаях даже действия с признаками правонарушения не всегда считаются преступлением.
В соответствии с Уголовным кодексом Украины, лицо не подлежит уголовной ответственности, если действовало под воздействием принуждения, указывают в Минюсте.
Специалисты различают:
- физическое принуждение — насилие или ограничение свободы, лишающее возможности действовать иначе;
- психическое принуждение — угрозы, шантаж или запугивание, которые заставляют действовать вопреки собственной воле.
Решающим является степень воздействия. Если человек полностью утратил контроль над своими действиями — ответственность не наступает. Если же контроль частично сохранялся, это учитывается судом как обстоятельство, смягчающее наказание.
В то же время ответственность в таких случаях несет лицо, которое применяло принуждение, поскольку именно его действия стали причиной противоправного поведения.
Юристы советуют фиксировать все обстоятельства давления, обращаться в правоохранительные органы и получать правовую помощь.
Каждую ситуацию оценивают индивидуально с учетом всех обстоятельств, однако закон гарантирует: лицо не несет ответственности, если действовало под принуждением и не имело возможности действовать иначе.
