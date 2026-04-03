  1. В Україні

Чи відповідає людина за дії під примусом: коли закон звільняє від покарання

11:26, 3 квітня 2026
У яких випадках тиск, погрози чи насильство можуть стати підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.
Особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо діяла під фізичним або психічним примусом і не могла керувати своїми вчинками.

Йдеться про ситуації, коли рішення ухвалюються під тиском, страхом або прямими погрозами. У таких випадках навіть дії з ознаками правопорушення не завжди вважаються злочином.

Відповідно до Кримінального кодексу України, особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо діяла під впливом примусу, вказують у Мін’юсті.

Фахівці розрізняють:

  • фізичний примус — насильство або обмеження свободи, що позбавляє можливості діяти інакше;
  • психічний примус — погрози, шантаж або залякування, які змушують діяти всупереч власній волі.

Вирішальним є ступінь впливу. Якщо людина повністю втратила контроль над своїми діями — відповідальність не настає. Якщо ж контроль частково зберігався, це враховує суд як обставину, що пом’якшує покарання.

Водночас відповідальність у таких випадках несе особа, яка застосовувала примус, оскільки саме її дії спричинили протиправну поведінку.

Юристи радять фіксувати всі обставини тиску, звертатися до правоохоронців та отримувати правову допомогу.

Кожну ситуацію оцінюють індивідуально з урахуванням усіх обставин, однак закон гарантує: особа не несе відповідальності, якщо діяла під примусом і не мала можливості діяти інакше.

мінюст Міністерство юстиції України

