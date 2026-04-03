Во Львовской области трое детей погибли в доме в результате пожара — мать предстанет перед судом

07:18, 3 апреля 2026
Мать заперла троих сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет и ушла из дома.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летней жительницы Львовского района по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за детьми, повлекшего их смерть (ст. 166 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Трагедия произошла в начале февраля этого года в одном из сел недалеко от Львова. Следствие установило, что около 7:30 утра женщина оставила своих сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет запертыми без присмотра и ушла из дома. Вернувшись около 21:30, она обнаружила детей без сознания и следы возгорания в комнате. Медики констатировали их смерть на месте.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что дети погибли в результате острого отравления угарным газом, а возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Дети не смогли спастись из-за малолетнего возраста и закрытых дверей.

