На Львівщині троє дітей загинули в будинку від пожежі – судитимуть матір

Матір зачинила трьох синів віком 2, 4 та 6 років і пішла з дому.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної мешканки Львівського району за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть (ст. 166 КК України). Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Трагедія сталася на початку лютого цього року в одному з сіл поблизу Львова. Слідство встановило, що близько 7:30 ранку жінка залишила своїх синів віком 2, 4 та 6 років зачиненими без нагляду і пішла з дому. Повернувшись близько 21:30, вона виявила дітей без свідомості та сліди займання у кімнаті. Медики констатували їхню смерть на місці.

Судово-медична експертиза встановила, що діти загинули через гостре отруєння чадним газом, а займання сталося через необережне поводження з вогнем. Діти не могли врятуватися через малолітній вік та замкнені двері.

