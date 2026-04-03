  1. В Украине

В Харьковской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом — поезда задерживаются

08:48, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После столкновения с поездом «Харьков — Полтава» в Харьковской области продолжаются восстановительные работы, а ряд рейсов направлен по объездным маршрутам.
В Харьковской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом — поезда задерживаются
Фото: Полиция Харьковской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вечером 2 апреля в селе Шелестово Богодуховского района Харьковской области на железнодорожном переезде произошла авария с участием грузовика и пассажирского поезда «Харьков — Полтава». В результате ДТП с рельсов сошли вагоны, пострадал водитель грузового автомобиля. Об этом сообщили в Нацполиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Авария произошла вблизи железнодорожной станции «Коломак». В результате столкновения вагоны поезда сошли с рельсов. Пострадал водитель грузовика, ему оказана медицинская помощь.

В «Укрзализныце» сообщили, что вблизи Коломака продолжаются восстановительные работы. Из-за этого изменен маршрут еще двух поездов: №94 «Холм — Харьков» и №8 «Одесса — Харьков». Они будут курсировать по резервному маршруту через Полтаву-Киевскую, Полтаву-Южную, Берестин и Мерефу, минуя Люботин.

Ожидаемая задержка движения составляет до двух часов.

Пассажиры поезда №21/22 «Харьков — Львов», движение которого накануне прервал грузовик на переезде, уже размещены в резервных вагонах и в настоящее время следуют через Миргород.

Фото: Полиция Харьковской области

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Харьков Укрзализныця

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]