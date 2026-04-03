В Харьковской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом — поезда задерживаются

После столкновения с поездом «Харьков — Полтава» в Харьковской области продолжаются восстановительные работы, а ряд рейсов направлен по объездным маршрутам.

Фото: Полиция Харьковской области

Вечером 2 апреля в селе Шелестово Богодуховского района Харьковской области на железнодорожном переезде произошла авария с участием грузовика и пассажирского поезда «Харьков — Полтава». В результате ДТП с рельсов сошли вагоны, пострадал водитель грузового автомобиля. Об этом сообщили в Нацполиции.

Авария произошла вблизи железнодорожной станции «Коломак». В результате столкновения вагоны поезда сошли с рельсов. Пострадал водитель грузовика, ему оказана медицинская помощь.

В «Укрзализныце» сообщили, что вблизи Коломака продолжаются восстановительные работы. Из-за этого изменен маршрут еще двух поездов: №94 «Холм — Харьков» и №8 «Одесса — Харьков». Они будут курсировать по резервному маршруту через Полтаву-Киевскую, Полтаву-Южную, Берестин и Мерефу, минуя Люботин.

Ожидаемая задержка движения составляет до двух часов.

Пассажиры поезда №21/22 «Харьков — Львов», движение которого накануне прервал грузовик на переезде, уже размещены в резервных вагонах и в настоящее время следуют через Миргород.

Фото: Полиция Харьковской области

