  1. В Україні

На Харківщині вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом – поїзди затримуються

08:48, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після зіткнення з поїздом «Харків — Полтава» на Харківщині тривають відновлювальні роботи, а низку рейсів спрямували обхідними маршрутами.
Фото: Поліція Харківської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Увечері 2 квітня в селі Шелестове Богодухівського району  на Харківщині на залізничному переїзді сталася аварія за участі вантажівки та пасажирського поїзда «Харків — Полтава». Унаслідок ДТП з рейок зійшли вагони, постраждав водій вантажного автомобіля. Про це повідомили в Нацполіції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Аварія сталася поблизу залізничної станції «Коломак». Унаслідок зіткнення вагони поїзда зійшли з рейок. Постраждав водій вантажівки, йому надано медичну допомогу.

В «Укрзалізниці» повідомили, що поблизу Коломака тривають відновлювальні роботи. Через це змінено маршрут ще двох поїздів: №94 «Холм — Харків» та №8 «Одеса — Харків». Вони курсуватимуть резервним маршрутом через Полтаву-Київську, Полтаву-Південну, Берестин і Мерефу, оминаючи Люботин.

Очікувана затримка руху становить до двох годин.

Пасажири поїзда №21/22 «Харків — Львів», рух якого напередодні перервала вантажівка на переїзді, вже розміщені у резервних вагонах і наразі прямують через Миргород.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Харків Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]