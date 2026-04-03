На Харківщині вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом – поїзди затримуються

Після зіткнення з поїздом «Харків — Полтава» на Харківщині тривають відновлювальні роботи, а низку рейсів спрямували обхідними маршрутами.

Фото: Поліція Харківської області

Увечері 2 квітня в селі Шелестове Богодухівського району на Харківщині на залізничному переїзді сталася аварія за участі вантажівки та пасажирського поїзда «Харків — Полтава». Унаслідок ДТП з рейок зійшли вагони, постраждав водій вантажного автомобіля. Про це повідомили в Нацполіції.

Аварія сталася поблизу залізничної станції «Коломак». Унаслідок зіткнення вагони поїзда зійшли з рейок. Постраждав водій вантажівки, йому надано медичну допомогу.

В «Укрзалізниці» повідомили, що поблизу Коломака тривають відновлювальні роботи. Через це змінено маршрут ще двох поїздів: №94 «Холм — Харків» та №8 «Одеса — Харків». Вони курсуватимуть резервним маршрутом через Полтаву-Київську, Полтаву-Південну, Берестин і Мерефу, оминаючи Люботин.

Очікувана затримка руху становить до двох годин.

Пасажири поїзда №21/22 «Харків — Львів», рух якого напередодні перервала вантажівка на переїзді, вже розміщені у резервних вагонах і наразі прямують через Миргород.

