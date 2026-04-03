В Верховной Раде прокомментировали инициативу о запрете гаджетов в школах

22:00, 3 апреля 2026
Решение могут оставить за учебными заведениями.
В Верховной Раде отреагировали на инициативу по ограничению использования гаджетов в школах. Как сообщила народный депутат Юлия Гришина, в парламенте уже зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет использования во время уроков телефонов, планшетов и смарт-часов — за исключением образовательных или медицинских потребностей.

В то же время, по ее словам, этот вопрос можно эффективно урегулировать на уровне самих учебных заведений.

«Вопрос о запрете использования гаджетов в наших учебных заведениях достаточно активно обсуждается сегодня в обществе, поскольку действительно поведение детей в цифровой среде уже требует определенной корректировки. Не думаю, что сейчас есть необходимость на уровне закона запрещать использование гаджетов в учебных заведениях, ведь каждый педагогический совет имеет возможность самостоятельно с привлечением родителей принимать решение об использовании гаджетов детьми в школе. В то же время я уверена, что мы должны формировать культуру использования гаджетов и в целом культуру поведения детей в цифровой среде», — отметила она.

По ее словам, вопрос о запрете использования гаджетов сегодня является достаточно чувствительным для нашего общества, и не все родители согласятся с такими ограничениями.

Она обратила внимание на фактор безопасности в условиях войны. Наличие телефона у ребенка, подчеркнула парламентарий, важно для оперативной связи с родителями.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ограничение использования смартфонов во время образовательного процесса.

Речь идет о проекте закона №15105 от 27 марта 2026 года. Документ предлагает внести изменения в статью 53 закона «Об образовании» относительно обязанностей соискателей образования.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Георгий Мазурашу.

