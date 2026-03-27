Смартфоны на уроках — только при необходимости: в Раде взялись за новые правила для школ

В парламенте хотят ограничить использование телефонов, планшетов и смарт-часов во время обучения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ограничение использования смартфонов во время образовательного процесса.

Речь идет о проекте закона №15105 от 27 марта 2026 года. Документ предлагает внести изменения в статью 53 закона «Об образовании» относительно обязанностей соискателей образования.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Георгий Мазурашу.

Согласно названию документа, предлагается обязать учеников не использовать во время уроков телефоны, планшеты и смарт-часы. Исключения предусмотрены только для образовательных или медицинских потребностей.

В настоящее время текст документа на сайте парламента отсутствует.

В то же время ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял, что вопрос полного запрета смартфонов в школах не является приоритетом государственной политики и не планируется как отдельный законодательный шаг.

По словам министра, в мире применяют разные подходы к этому вопросу — в частности, хранение телефонов в специальных боксах или локерах с доступом только во время перерывов. Такая практика, по его мнению, помогает ученикам лучше сосредотачиваться на обучении.

Он также отметил, что украинские школы уже могут самостоятельно устанавливать правила пользования гаджетами по согласованию с родителями и учениками.

В настоящее время в Украине отсутствует единое общенациональное ограничение на использование смартфонов в школах, а регулирование этого вопроса в основном остается на уровне учебных заведений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.