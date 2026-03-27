Смартфоны на уроках — только при необходимости: в Раде взялись за новые правила для школ

17:14, 27 марта 2026
В парламенте хотят ограничить использование телефонов, планшетов и смарт-часов во время обучения.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ограничение использования смартфонов во время образовательного процесса.

Речь идет о проекте закона №15105 от 27 марта 2026 года. Документ предлагает внести изменения в статью 53 закона «Об образовании» относительно обязанностей соискателей образования.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Георгий Мазурашу.

Согласно названию документа, предлагается обязать учеников не использовать во время уроков телефоны, планшеты и смарт-часы. Исключения предусмотрены только для образовательных или медицинских потребностей.

В настоящее время текст документа на сайте парламента отсутствует.

В то же время ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял, что вопрос полного запрета смартфонов в школах не является приоритетом государственной политики и не планируется как отдельный законодательный шаг.

По словам министра, в мире применяют разные подходы к этому вопросу — в частности, хранение телефонов в специальных боксах или локерах с доступом только во время перерывов. Такая практика, по его мнению, помогает ученикам лучше сосредотачиваться на обучении.

Он также отметил, что украинские школы уже могут самостоятельно устанавливать правила пользования гаджетами по согласованию с родителями и учениками.

В настоящее время в Украине отсутствует единое общенациональное ограничение на использование смартфонов в школах, а регулирование этого вопроса в основном остается на уровне учебных заведений.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

