Смартфони на уроках — лише за потреби: у Раді взялися за нові правила для шкіл

17:14, 27 березня 2026
У парламенті хочуть обмежити використання телефонів, планшетів і смарт-годинників під час навчання.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає обмеження використання смартфонів під час освітнього процесу.

Ідеться про проєкт закону №15105 від 27 березня 2026 року. Документ пропонує внести зміни до статті 53 закону «Про освіту» щодо обов’язків здобувачів освіти.

Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат Георгій Мазурашу.

Згідно з назвою документа, пропонується зобов’язати учнів не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники. Винятки передбачені лише для освітніх або медичних потреб.

Наразі текст документа на сайті парламенту відсутній.

Водночас раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що питання повної заборони смартфонів у школах не є пріоритетом державної політики і не планується як окремий законодавчий крок.

За словами міністра, у світі застосовують різні підходи до цього питання — зокрема, зберігання телефонів у спеціальних боксах або локерах із доступом лише під час перерв. Така практика, на його думку, допомагає учням краще зосереджуватися на навчанні.

Він також зазначив, що українські школи вже можуть самостійно встановлювати правила користування гаджетами за погодженням із батьками та учнями.

Наразі в Україні відсутнє єдине загальнонаціональне обмеження на використання смартфонів у школах, а регулювання цього питання здебільшого залишається на рівні навчальних закладів.

