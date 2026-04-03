У Верховній Раді прокоментували ініціативу про заборону гаджетів у школах

Рішення можуть залишити за навчальними закладами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді відреагували на ініціативу щодо обмеження використання гаджетів у школах. Як повідомила народна депутатка Юлія Гришина, у парламенті вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає заборону використання під час уроків телефонів, планшетів і смартгодинників — за винятком освітніх або медичних потреб.

Водночас, за її словами, це питання можна ефективно врегулювати на рівні самих навчальних закладів.

«Питання про заборону використання гаджетів у наших навчальних закладах доволі активно обговорюється сьогодні в суспільстві, оскільки справді поведінка дітей у цифровому середовищі вже потребує певного коригування. Не думаю, що наразі є потреба на рівні закону заборонити використання гаджетів у навчальних закладах, адже кожна педагогічна рада має можливість самостійно із залученням батьків ухвалювати рішення про використання гаджетів дітьми у школі. Водночас я впевнена, що ми повинні формувати культуру використання гаджетів і загалом культуру поводження дітей у цифровому середовищі», — зазначила вона.

За її словами, питання про заборону використання гаджетів сьогодні є достатньо чутливим для нашого суспільства, і не всі батьки погодяться з такими обмеженнями.

Вона звернула увагу на безпековий фактор в умовах війни. Наявність телефону в дитини, підкреслила парламентарка, є важливою для оперативного зв’язку з батьками.

Ідеться про проєкт закону №15105 від 27 березня 2026 року. Документ пропонує внести зміни до статті 53 закону «Про освіту» щодо обов’язків здобувачів освіти.

Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат Георгій Мазурашу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.