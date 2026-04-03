У Верховній Раді прокоментували ініціативу про заборону гаджетів у школах

22:00, 3 квітня 2026
Рішення можуть залишити за навчальними закладами.
У Верховній Раді відреагували на ініціативу щодо обмеження використання гаджетів у школах. Як повідомила народна депутатка Юлія Гришина, у парламенті вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає заборону використання під час уроків телефонів, планшетів і смартгодинників — за винятком освітніх або медичних потреб.

Водночас, за її словами, це питання можна ефективно врегулювати на рівні самих навчальних закладів.

«Питання про заборону використання гаджетів у наших навчальних закладах доволі активно обговорюється сьогодні в суспільстві, оскільки справді поведінка дітей у цифровому середовищі вже потребує певного коригування. Не думаю, що наразі є потреба на рівні закону заборонити використання гаджетів у навчальних закладах, адже кожна педагогічна рада має можливість самостійно із залученням батьків ухвалювати рішення про використання гаджетів дітьми у школі. Водночас я впевнена, що ми повинні формувати культуру використання гаджетів і загалом культуру поводження дітей у цифровому середовищі», — зазначила вона.

За її словами, питання про заборону використання гаджетів сьогодні є достатньо чутливим для нашого суспільства, і не всі батьки погодяться з такими обмеженнями.

Вона звернула увагу на безпековий фактор в умовах війни. Наявність телефону в дитини, підкреслила парламентарка, є важливою для оперативного зв’язку з батьками.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає обмеження використання смартфонів під час освітнього процесу.

Ідеться про проєкт закону №15105 від 27 березня 2026 року. Документ пропонує внести зміни до статті 53 закону «Про освіту» щодо обов’язків здобувачів освіти.

Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат Георгій Мазурашу.

