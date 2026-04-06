В Черкассах разоблачена схема уклонения от мобилизации через фиктивные госпитализации

В Черкассах военнообязанным оформляли фиктивные госпитализации.

В Черкассах разоблачена и пресечена схема незаконного заработка на уклонении от мобилизации. Сообщено о подозрении семи лицам. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, организатор — 47-летний уроженец Донецкой области, проживающий в Черкассах и занимающий руководящую должность на одном из объектов критической инфраструктуры в сфере здравоохранения. Через связи среди медиков он привлек врачей и персонал к схеме, действовавшей в 2025–2026 годах.

Военнообязанным оформляли фиктивные госпитализации: использовались подставные вызовы на линию 103, определенные бригады скорой медицинской помощи оформляли госпитализацию, а в больницах подделывали результаты обследований и создавали вымышленные диагнозы. На этом основании клиенты получали заключения о непригодности к службе. Стоимость такой услуги — 3500 долларов США.

Во время 16 обысков в Черкасской и Винницкой областях изъяты техника, медицинская документация, печати, бланки, данные клиентов и почти 40 тыс. долларов США. Задокументировано оформление фиктивных документов для четырех лиц, установление других причастных продолжается.

Организатор задержан во время получения части средств. В суд подано ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога.

Еще шести медицинским работникам сообщено о подозрении.

