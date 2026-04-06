  В Украине

В Черкассах разоблачена схема уклонения от мобилизации через фиктивные госпитализации

07:36, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах разоблачена и пресечена схема незаконного заработка на уклонении от мобилизации. Сообщено о подозрении семи лицам. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, организатор — 47-летний уроженец Донецкой области, проживающий в Черкассах и занимающий руководящую должность на одном из объектов критической инфраструктуры в сфере здравоохранения. Через связи среди медиков он привлек врачей и персонал к схеме, действовавшей в 2025–2026 годах.

Военнообязанным оформляли фиктивные госпитализации: использовались подставные вызовы на линию 103, определенные бригады скорой медицинской помощи оформляли госпитализацию, а в больницах подделывали результаты обследований и создавали вымышленные диагнозы. На этом основании клиенты получали заключения о непригодности к службе. Стоимость такой услуги — 3500 долларов США.

Во время 16 обысков в Черкасской и Винницкой областях изъяты техника, медицинская документация, печати, бланки, данные клиентов и почти 40 тыс. долларов США. Задокументировано оформление фиктивных документов для четырех лиц, установление других причастных продолжается.

Организатор задержан во время получения части средств. В суд подано ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога.

Еще шести медицинским работникам сообщено о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП Черкассы

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]