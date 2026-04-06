У Черкасах викрито схему ухилення від мобілізації через фіктивні госпіталізації

07:36, 6 квітня 2026
У Черкасах військовозобов’язаним оформлювали фіктивні госпіталізації.
У Черкасах викрито та припинено схему незаконного заробітку на ухиленні від мобілізації. Повідомлено про підозру сімом особам. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, організатор - 47-річний уродженець Донеччини, який проживає в Черкасах і обіймає керівну посаду в одному з об’єктів критичної інфраструктури у сфері охорони здоров’я. Через зв’язки серед медиків він залучив лікарів і персонал до схеми, що діяла у 2025-2026 роках.

Військовозобов’язаним оформлювали фіктивні госпіталізації: використовували підставні виклики на лінію 103, визначені бригади швидкої медичної допомоги оформлювали госпіталізацію, а в лікарнях підробляли результати обстежень і створювали вигадані діагнози. На цій підставі клієнти отримували висновки про непридатність до служби. Вартість такої послуги - 3500 доларів США.

Під час 16 обшуків у Черкаській та Вінницькій областях вилучено техніку, медичну документацію, печатки, бланки, дані клієнтів і майже 40 тис. доларів США. Задокументовано оформлення фіктивних документів для чотирьох осіб, встановлення інших причетних триває.

Організатора затримано під час отримання частини коштів. До суду подано клопотання про тримання під вартою без права застави.

Ще шістьом медичним працівникам повідомлено про підозру.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

