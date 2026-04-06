У Черкасах викрито схему ухилення від мобілізації через фіктивні госпіталізації

У Черкасах військовозобов’язаним оформлювали фіктивні госпіталізації.

У Черкасах викрито та припинено схему незаконного заробітку на ухиленні від мобілізації. Повідомлено про підозру сімом особам. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, організатор - 47-річний уродженець Донеччини, який проживає в Черкасах і обіймає керівну посаду в одному з об’єктів критичної інфраструктури у сфері охорони здоров’я. Через зв’язки серед медиків він залучив лікарів і персонал до схеми, що діяла у 2025-2026 роках.

Військовозобов’язаним оформлювали фіктивні госпіталізації: використовували підставні виклики на лінію 103, визначені бригади швидкої медичної допомоги оформлювали госпіталізацію, а в лікарнях підробляли результати обстежень і створювали вигадані діагнози. На цій підставі клієнти отримували висновки про непридатність до служби. Вартість такої послуги - 3500 доларів США.

Під час 16 обшуків у Черкаській та Вінницькій областях вилучено техніку, медичну документацію, печатки, бланки, дані клієнтів і майже 40 тис. доларів США. Задокументовано оформлення фіктивних документів для чотирьох осіб, встановлення інших причетних триває.

Організатора затримано під час отримання частини коштів. До суду подано клопотання про тримання під вартою без права застави.

Ще шістьом медичним працівникам повідомлено про підозру.

