В Германии во время поиска пасхальных яиц нашли бутылку с надписью «Полоний»

Бутылку изъяли и передали под контроль Министерства окружающей среды, которое должно провести исследование ее содержимого.

В немецком городе Файгинген-ан-дер-Энц (федеральная земля Баден-Вюртемберг) во время традиционного поиска пасхальных яиц обнаружили подозрительную бутылочку с надписью «Полоний 210». Инцидент вызвал масштабную спецоперацию с участием спасателей и полиции.

Как пишет издание spiegel, двое мужчин наткнулись на бутылку в саду на окраине города. После этого на место оперативно прибыли экстренные службы, а территорию временно оцепили.

Бутылку изъяли и передали под контроль Министерства окружающей среды, которое должно провести исследование ее содержимого. В то же время полиция начала расследование.

По словам представителей пожарной службы, найденная емкость выглядит аутентично и имеет профессиональную маркировку. Кроме того, ее вес может свидетельствовать о наличии вещества внутри.

Несмотря на это, первичные измерения на месте не зафиксировали никаких признаков радиоактивности.

К спецоперации привлекли более 130 спасателей, в том числе специалистов по радиационной защите и опасным материалам. После проверок территорию вновь открыли для доступа.

