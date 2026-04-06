В Германии во время поиска пасхальных яиц нашли бутылку с надписью «Полоний»

11:11, 6 апреля 2026
Бутылку изъяли и передали под контроль Министерства окружающей среды, которое должно провести исследование ее содержимого.
В Германии во время поиска пасхальных яиц нашли бутылку с надписью «Полоний»
Фото: Karsten Schmalz / KS-Images.de / dpa
В немецком городе Файгинген-ан-дер-Энц (федеральная земля Баден-Вюртемберг) во время традиционного поиска пасхальных яиц обнаружили подозрительную бутылочку с надписью «Полоний 210». Инцидент вызвал масштабную спецоперацию с участием спасателей и полиции.

Как пишет издание spiegel, двое мужчин наткнулись на бутылку в саду на окраине города. После этого на место оперативно прибыли экстренные службы, а территорию временно оцепили.

Бутылку изъяли и передали под контроль Министерства окружающей среды, которое должно провести исследование ее содержимого. В то же время полиция начала расследование.

По словам представителей пожарной службы, найденная емкость выглядит аутентично и имеет профессиональную маркировку. Кроме того, ее вес может свидетельствовать о наличии вещества внутри.

Несмотря на это, первичные измерения на месте не зафиксировали никаких признаков радиоактивности.

К спецоперации привлекли более 130 спасателей, в том числе специалистов по радиационной защите и опасным материалам. После проверок территорию вновь открыли для доступа.

Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

Недвижимость под охраной, земля — под контролем: как будут храниться арестованные активы, переданные АРМА

Правительство утвердило порядок охраны активов, привлечения специализированных организаций и контроля за состоянием отдельных категорий имущества.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

