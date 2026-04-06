У Німеччині під час пошуку великодніх яєць знайшли пляшку з написом «Полоній»

Пляшку вилучили та передали під контроль Міністерства навколишнього середовища, яке має провести дослідження її вмісту.

Фото: Karsten Schmalz / KS-Images.de / dpa

У німецькому місті Файгінген-ан-дер-Енц (федеральна земля Баден-Вюртемберг) під час традиційного пошуку великодніх яєць виявили підозрілу пляшечку з написом «Полоній 210». Інцидент спричинив масштабну спецоперацію за участі рятувальників і поліції.

Як пише видання spiegel, двоє чоловіків натрапили на пляшку в саду на околиці міста. Після цього на місце оперативно прибули екстрені служби, а територію тимчасово оточили.

Пляшку вилучили та передали під контроль Міністерства навколишнього середовища, яке має провести дослідження її вмісту. Водночас поліція розпочала розслідування.

За словами представників пожежної служби, знайдена посудина виглядає автентично і має професійне маркування. Крім того, її вага може свідчити про наявність речовини всередині.

Попри це, первинні вимірювання на місці не зафіксували жодних ознак радіоактивності.

До спецоперації залучили понад 130 рятувальників, зокрема спеціалістів із радіаційного захисту та небезпечних матеріалів. Після перевірок територію знову відкрили для доступу.

