  1. В Украине

Ограбление с игрушечным пистолетом на Дарнице – суд отправил нападавшего за решетку

21:24, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нападавший угрожал 23-летней девушке на улице, заставил отдать деньги и был задержан полицией менее чем через полчаса.
Ограбление с игрушечным пистолетом на Дарнице – суд отправил нападавшего за решетку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве суд признал мужчину виновным в разбойном нападении на 23-летнюю девушку и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в столице.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Дарницком районе столицы. В полицию на спецлинию 102 обратилась потерпевшая, которая сообщила о нападении.

Правоохранители установили, что злоумышленник проследил за девушкой, когда она утром шла на работу. В безлюдном месте он внезапно схватил ее за шею и приставил к спине пистолет. Угрожая расправой, заставил отдать все деньги, которые у нее были при себе.

Оперативники с помощью аналитиков криминального анализа установили личность нападавшего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины уже через полчаса после совершения преступления.

Злоумышленником оказался 26-летний уроженец Черниговской области, который незадолго до этого переехал в Киев в поисках работы.

У него изъяли часть похищенных средств и орудие преступления — игрушечный пистолет. Часть денег мужчина успел потратить.

Следователи под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения.

На время досудебного расследования мужчина находился под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев ограбление нападение

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]