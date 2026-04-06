Ограбление с игрушечным пистолетом на Дарнице – суд отправил нападавшего за решетку

В Киеве суд признал мужчину виновным в разбойном нападении на 23-летнюю девушку и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в столице.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Дарницком районе столицы. В полицию на спецлинию 102 обратилась потерпевшая, которая сообщила о нападении.

Правоохранители установили, что злоумышленник проследил за девушкой, когда она утром шла на работу. В безлюдном месте он внезапно схватил ее за шею и приставил к спине пистолет. Угрожая расправой, заставил отдать все деньги, которые у нее были при себе.

Оперативники с помощью аналитиков криминального анализа установили личность нападавшего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины уже через полчаса после совершения преступления.

Злоумышленником оказался 26-летний уроженец Черниговской области, который незадолго до этого переехал в Киев в поисках работы.

У него изъяли часть похищенных средств и орудие преступления — игрушечный пистолет. Часть денег мужчина успел потратить.

Следователи под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения.

На время досудебного расследования мужчина находился под стражей.

