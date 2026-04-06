  1. В Україні

Грабіж із іграшковим пістолетом на Дарниці – суд відправив нападника за ґрати

21:24, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нападник погрожував 23-річній дівчині на вулиці, змусив віддати гроші та був затриманий поліцією менш ніж за пів години.
Грабіж із іграшковим пістолетом на Дарниці – суд відправив нападника за ґрати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві суд визнав чоловіка винним у розбійному нападі на 23-річну дівчину та призначив йому 8 років позбавлення волі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у столиці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався у листопаді минулого року в Дарницькому районі столиці. До поліції на спецлінію 102 звернулася потерпіла, яка повідомила про напад.

Правоохоронці встановили, що зловмисник прослідкував за дівчиною, коли вона вранці йшла на роботу. У безлюдному місці він раптово обхопив її за шию та приставив до спини пістолет. Погрожуючи розправою, змусив віддати всі гроші, які вона мала при собі.

Оперативники за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили особу нападника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вже за пів години після скоєного.

Зловмисником виявився 26-річний уродженець Чернігівської області, який незадовго до цього переїхав до Києва у пошуках роботи.

У нього вилучили частину викрадених коштів та знаряддя злочину — іграшковий пістолет. Частину грошей чоловік встиг витратити.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану.

На час досудового розслідування чоловік перебував під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ пограбування напад

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]