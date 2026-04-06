Грабіж із іграшковим пістолетом на Дарниці – суд відправив нападника за ґрати

Нападник погрожував 23-річній дівчині на вулиці, змусив віддати гроші та був затриманий поліцією менш ніж за пів години.

У Києві суд визнав чоловіка винним у розбійному нападі на 23-річну дівчину та призначив йому 8 років позбавлення волі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у столиці.

Інцидент стався у листопаді минулого року в Дарницькому районі столиці. До поліції на спецлінію 102 звернулася потерпіла, яка повідомила про напад.

Правоохоронці встановили, що зловмисник прослідкував за дівчиною, коли вона вранці йшла на роботу. У безлюдному місці він раптово обхопив її за шию та приставив до спини пістолет. Погрожуючи розправою, змусив віддати всі гроші, які вона мала при собі.

Оперативники за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили особу нападника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вже за пів години після скоєного.

Зловмисником виявився 26-річний уродженець Чернігівської області, який незадовго до цього переїхав до Києва у пошуках роботи.

У нього вилучили частину викрадених коштів та знаряддя злочину — іграшковий пістолет. Частину грошей чоловік встиг витратити.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану.

На час досудового розслідування чоловік перебував під вартою.

