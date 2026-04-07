В Одессе будут судить участников call-центра, которые обманули инвесторов на 5,7 млн грн

28-летний уроженец Днепропетровщины организовал схему и привлек сообщников, обеспечив их техникой и связью.

В Одессе правоохранители передали в суд дело о международной мошеннической схеме с использованием call-центра и фиктивного инвестирования. Семеро обвиняемых подозреваются в создании преступной организации, масштабном мошенничестве и легализации незаконных доходов. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в сентябре 2023 года 28-летний уроженец Днепропетровской области организовал схему и привлек сообщников, обеспечив их техникой и связью. Участников обучали работать с клиентами и искать инвесторов с вкладами от 5 тыс. долларов.

«Для обмана использовали одноразовые SIM-карты, мессенджеры и фиктивные проекты, в частности “Dubai Real Estate”, “Sonex”, “Skylex” и “Lendex”, а также специально созданный сайт.

Потерпевших находили в тематических чатах, звонили от имени вымышленной компании и предлагали быстрый заработок. После регистрации люди перечисляли средства на криптокошельки. В личных кабинетах отображалась “прибыль”, тогда как деньги сразу оказывались под контролем обвиняемых. После этого связь с клиентами прекращалась», — заявили в ОГП.

Для конспирации участники постоянно меняли локации в Одессе. Двое сообщников находятся в розыске.

Потерпевшими признаны шесть граждан Казахстана и двое украинцев. Общая сумма ущерба превышает 5,7 млн грн.

