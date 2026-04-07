В Одесі судитимуть учасників call-центру, які ошукали інвесторів на 5,7 млн грн

В Одесі правоохоронці передали до суду справу щодо міжнародної шахрайської схеми з використанням call-центру та фіктивного інвестування. Семеро обвинувачених підозрюються у створенні злочинної організації, масштабному шахрайстві та легалізації незаконних доходів. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у вересні 2023 року 28-річний уродженець Дніпропетровщини організував схему та залучив спільників, забезпечивши їх технікою і зв’язком. Учасників навчали працювати з клієнтами та шукати інвесторів із внесками від 5 тис доларів.

«Для обману використовували одноразові SIM-картки, месенджери та фіктивні проєкти, зокрема «Dubai Real Estate», «Sonex», «Skylex» і «Lendex», а також спеціально створений сайт.

Потерпілих знаходили у тематичних чатах, телефонували від імені вигаданої компанії та пропонували швидкий заробіток. Після реєстрації люди перераховували кошти на криптогаманці. У кабінетах відображався «прибуток», тоді як гроші одразу опинялися під контролем обвинувачених. Після цього зв’язок із клієнтами припиняли», - заявили в ОГП.

Для конспірації учасники постійно змінювали локації в Одесі. Двоє спільників перебувають у розшуку.

Потерпілими визнано шістьох громадян Казахстану та двох українців. Загальна сума збитків перевищує 5,7 млн грн.

