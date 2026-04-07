Комитет Рады одобрил обновление этических стандартов для депутатов и рассмотрел изменения в КСУ и высшее образование

Комитет поддержал обновление этических стандартов для депутатов, а также предоставил замечания к законопроектам по Конституционному Суду и изменениям в сфере высшего образования.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации парламентской работы 6 апреля рассмотрел и одобрил заключение относительно доработанного законопроекта № 8327, который касается совершенствования этических стандартов для народных депутатов.

Этот документ предусматривает изменения в действующее законодательство, в частности в законы о статусе народного депутата, деятельности парламентских комитетов и в Регламент Верховной Рады. Изменениями предлагается обновить правила депутатской этики, более четко определить ее принципы и нормы, ввести ответственность за их нарушение, а также установить процедуру подачи и рассмотрения жалоб.

Инициатива соответствует положениям правительственной Дорожной карты по функционированию демократических институтов, утвержденной в мае 2025 года. В документе, связанном с выполнением обязательств Украины перед Европейским Союзом, предусмотрено создание и внедрение четких правил поведения народных депутатов с учетом рекомендаций международных организаций и европейских институтов.

Законопроект № 8327, в соответствии с постановлением Верховной Рады от 10 февраля 2026 года, включен в перечень инициатив, направленных на приведение украинского законодательства в соответствие с нормами права Европейского Союза. Речь идет о выполнении международных обязательств Украины в рамках евроинтеграционного курса.

Профильный комитет рекомендует парламенту включить этот законопроект в первый раздел повестки дня пятнадцатой сессии Верховной Рады девятого созыва и поддержать его в первом чтении. При этом предлагается принять документ за основу, поручив комитету доработать его с учетом поданных поправок и предложений, сократив сроки их внесения, а после этого вынести на второе чтение.

Кроме того, комитет подготовил экспертные заключения по двум законопроектам, которые касаются изменений в законодательство о Конституционном Суде Украины. Один из них предусматривает уточнение отдельных аспектов функционирования суда и введение дисциплинарной ответственности для его судей, другой — совершенствование деятельности этого органа в целом.

В ходе рассмотрения указанных инициатив комитет проверил их соответствие установленным требованиям к оформлению, регистрации и нормам парламентского регламента, а также предоставил свои замечания и рекомендации.

В частности, оба законопроекта предлагают внести изменения в профильный закон, дополнив его новой статьей, которая определяет полномочия постоянного представителя Верховной Рады в Конституционном Суде Украины.

Комитет подчеркнул, что постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде назначается парламентом по представлению Председателя Верховной Рады, и такое решение оформляется соответствующим постановлением.

В то же время в предложенных изменениях в закон о Конституционном Суде, которые предусматривают расширение полномочий Председателя Верховной Рады относительно привлечения к конституционному производству других народных депутатов, не определен механизм реализации такого привлечения.

Также в документе отсутствует четкое определение статуса, полномочий и функций тех депутатов, которых могут привлекать к производству по инициативе постоянного представителя парламента в Конституционном Суде.

Кроме этого, комитет рассмотрел и предоставил экспертное заключение относительно законопроекта, касающегося изменений в сфере создания, реорганизации и ликвидации учреждений высшего образования, поданного группой народных депутатов в марте 2026 года.

В ходе анализа документа было проверено его соответствие установленным требованиям законодательства и парламентского регламента. По результатам рассмотрения комитет высказал ряд замечаний к этому законопроекту.

Предложенные изменения предусматривают корректировку положений закона о высшем образовании, а также отдельных норм Регламента Верховной Рады Украины.

В частности, в предложенных изменениях к статье 31 закона о высшем образовании авторы инициативы предлагают предоставить парламенту право принимать решения о создании, реорганизации или ликвидации государственных учреждений высшего образования путем принятия отдельного закона. В то же время в Конституции предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится именно принятие законов, без дополнительной формулировки о «принятии решений через закон».

Кроме того, в законопроекте определен лишь один субъект законодательной инициативы для подачи таких решений — Кабинет Министров Украины, что не согласуется с конституционными нормами и положениями парламентского регламента.

Согласно Конституции и Регламенту Верховной Рады, право законодательной инициативы имеют Президент Украины, народные депутаты и правительство. В то же время исключительные полномочия Кабинета Министров касаются только внесения проекта закона о Государственном бюджете, а также совместно с Президентом — законопроектов относительно международных договоров.

Отдельно комитет обратил внимание, что предложенные изменения к статье 91 Регламента относительно обязательного финансово-экономического обоснования фактически повторяют уже действующие нормы. Также отмечено несоответствие изменений к статье 94 Регламента, касающихся оснований для отказа в регистрации законопроектов, действующему правовому регулированию.

