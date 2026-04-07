На Прикарпатье погиб 16-летний школьник, который работал на строительстве

В первый день работы подросток упал с высоты на бетонное перекрытие — спасти его не удалось.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Поляница Ивано-Франковской области на строительстве погиб 16-летний подросток. Правоохранители сообщили о подозрении ответственному за организацию безопасных работ, расследование продолжается.

По данным полиции, инцидент произошел 30 марта. К правоохранителям обратились медики с сообщением о госпитализации несовершеннолетнего с множественными травмами после падения с высоты. Несмотря на усилия врачей, 5 апреля парень умер в реанимации Ивано-Франковской областной детской больницы.

По данным следствия, погибший — житель Верховинского района, ученик 10 класса — подрабатывал разнорабочим на строительстве. В первый рабочий день во время уборки на девятом этаже он наступил на лист пенопласта, которым было прикрыто отверстие вентиляционной шахты. Подросток провалился и упал на бетонную поверхность второго этажа.

Правоохранители установили, что ответственным за организацию безопасного выполнения работ был 34-летний мужчина. По версии следствия, он не обеспечил надлежащих условий безопасности: на объекте не было защитных ограждений опасных зон, в частности вентиляционных шахт, а также не были перекрыты внутренние проемы на высоте.

Кроме того, следователи подчеркивают, что работы на высоте относятся к категории повышенной опасности, и привлечение к ним несовершеннолетних запрещено.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и проверяют возможную причастность других лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.