На Прикарпатті загинув 16-річний школяр, який працював на будівництві

У перший день роботи підліток впав з висоти на бетонне перекриття — врятувати його не вдалося.

У селі Поляниця Івано-Франківської області на будівництві загинув 16-річний підліток. Правоохоронці повідомили про підозру відповідальному за організацію безпечних робіт, розслідування триває.

За даними поліції, інцидент стався 30 березня. До правоохоронці звернулися медики з повідомленням про госпіталізацію неповнолітнього з численними травмами після падіння з висоти. Попри зусилля лікарів, 5 квітня хлопець помер у реанімації Івано-Франківської обласної дитячої лікарні.

За даними слідства, загиблий — житель Верховинського району, учень 10 класу — підробляв різноробочим на будівництві. У перший робочий день під час прибирання на дев’ятому поверсі він наступив на лист пінопласту, яким був прикритий отвір вентиляційної шахти. Підліток провалився та впав на бетонну поверхню другого поверху.

Правоохоронці встановили, що відповідальним за організацію безпечного виконання робіт був 34-річний чоловік. За версією слідства, він не забезпечив належних умов безпеки: на об’єкті не було захисних огороджень небезпечних зон, зокрема вентиляційних шахт, а також не перекрито внутрішні прорізи на висоті.

Крім того, слідчі наголошують, що роботи на висоті належать до категорії підвищеної небезпеки, і залучення до них неповнолітніх заборонене.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії та перевіряють можливу причетність інших осіб.

