В Черновцах женщина отдала «ясновидящей» из Instagram почти 300 тысяч грн, чтобы восстановить отношения

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновицкой области правоохранители разоблачили 24-летнюю местную жительницу, которая позиционировала себя как ясновидящая и обещала вернуть отношения клиентке, однако в итоге потерпевшая осталась и без денег, и бывший партнер не вернулся. Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, подозреваемая создала страницу в социальной сети, где предлагала услуги гадания, раскладов на картах таро и проведения «экстрасенсорных» ритуалов. Она убеждала, что может влиять на личную жизнь клиентов и помочь вернуть утраченную любовь.

Одной из ее клиенток стала жительница Буковины, которая обратилась к ясновидящей с просьбой восстановить отношения с бывшим партнером. Подозреваемая уверяла, что сможет достичь результата с помощью специальных ритуалов, за которые необходимо регулярно платить.

На протяжении нескольких месяцев потерпевшая перечисляла средства на банковскую карту злоумышленницы, однако никакого результата не получила. Впоследствии женщина перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба составила почти 300 тысяч гривен.

Следователи сообщили «ворожке» о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

Досудебное расследование продолжается. Согласно санкции статьи, подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.