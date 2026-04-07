  1. В Украине

В Черновцах женщина отдала «ясновидящей» из Instagram почти 300 тысяч грн, чтобы восстановить отношения

22:36, 7 апреля 2026
На протяжении нескольких месяцев потерпевшая перечисляла средства на банковскую карту злоумышленницы, однако никакого результата не получила.
В Черновицкой области правоохранители разоблачили 24-летнюю местную жительницу, которая позиционировала себя как ясновидящая и обещала вернуть отношения клиентке, однако в итоге потерпевшая осталась и без денег, и бывший партнер не вернулся. Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, подозреваемая создала страницу в социальной сети, где предлагала услуги гадания, раскладов на картах таро и проведения «экстрасенсорных» ритуалов. Она убеждала, что может влиять на личную жизнь клиентов и помочь вернуть утраченную любовь.

Одной из ее клиенток стала жительница Буковины, которая обратилась к ясновидящей с просьбой восстановить отношения с бывшим партнером. Подозреваемая уверяла, что сможет достичь результата с помощью специальных ритуалов, за которые необходимо регулярно платить.

На протяжении нескольких месяцев потерпевшая перечисляла средства на банковскую карту злоумышленницы, однако никакого результата не получила. Впоследствии женщина перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба составила почти 300 тысяч гривен.

Следователи сообщили «ворожке» о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

Досудебное расследование продолжается. Согласно санкции статьи, подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

