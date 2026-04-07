У Чернівцях жінка віддала «ясновидиці» з Instagram майже 300 тисяч грн, щоб відновити стосунки

У Чернівецькій області правоохоронці викрили 24-річну місцеву жительку, яка позиціонувала себе як ясновидиця і обіцяла повернути стосунки клієнтці, але врешті потерпіла залишилася і без грошей і колишній партнер не повернувся. Про це повідомили в поліції.

За даними слідства, підозрювана створила сторінку в соціальній мережі, де пропонувала послуги ворожіння, розкладів на картах таро та проведення «екстрасенсорних» ритуалів. Вона переконувала, що може вплинути на особисте життя клієнтів і допомогти повернути втрачене кохання.

Однією з її клієнток стала жителька Буковини, яка звернулася до ясновидиці з проханням відновити стосунки з колишнім партнером. Підозрювана запевнила, що зможе досягти результату за допомогою спеціальних ритуалів, за які необхідно регулярно платити.

Упродовж кількох місяців потерпіла перераховувала кошти на банківську картку зловмисниці, однак жодного результату не отримала. Згодом жінка перестала виходити на зв’язок. Загальна сума збитків склала майже 300 тисяч гривень.

Слідчі повідомили ворожці про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Досудове розслідування триває. Відповідно до санкції статті, підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі.

