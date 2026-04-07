  В Украине

Украинцы, которые накопили более 2 гривен, получат выплату «национального кешбэка»

22:54, 7 апреля 2026
С 7 апреля более 4,46 млн граждан начнут получать средства за покупки, совершенные в феврале 2026 года.
В Украине начались выплаты по программе «Национальный кешбэк». С 7 апреля более 4,46 млн граждан начнут получать средства за покупки, совершенные в феврале 2026 года.

Как отмечается, с 1 марта программа работает по обновленным условиям. В частности, предусмотрены два уровня возврата средств:

  • 15% — для товаров в категориях с высокой долей импорта;
  • 5% — для категорий, где украинская продукция имеет сильные позиции на рынке.

Проверить размер кешбэка для конкретного товара можно через приложение Дія — с помощью сканера штрихкодов в разделе «Национальный кешбэк».

Также с 20 марта программа распространилась и на топливо. К ней уже присоединились почти 190 сетей автозаправочных станций, а кешбэком на топливо воспользовались более 1,3 млн украинцев.

Полученные средства можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, украинских товаров и книг или направить на поддержку Вооруженных Сил Украины.

