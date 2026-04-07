  1. В Україні

Українці, які накопичили більше 2 гривень, отримають виплату «національного кешбеку»

22:54, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 7 квітня понад 4,46 млн громадян почнуть отримувати кошти за покупки, здійснені у лютому 2026 року.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розпочали виплати за програмою «Національний кешбек». З 7 квітня понад 4,46 млн громадян почнуть отримувати кошти за покупки, здійснені у лютому 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається, з 1 березня програма працює за оновленими умовами. Зокрема, передбачено два рівні повернення коштів:

  • 15% — для товарів у категоріях із високою часткою імпорту;
  • 5% — для категорій, де українська продукція має сильні позиції на ринку.

Перевірити розмір кешбеку для конкретного товару можна через застосунок Дія — за допомогою сканера штрихкодів у розділі «Національний кешбек».

Також із 20 березня програма поширилася і на пальне. До неї вже долучилися майже 190 мереж автозаправних станцій, а кешбеком на пальне скористалися понад 1,3 млн українців.

Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, українських товарів і книг або спрямувати на підтримку Збройних Сил України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші уряд Україна кешбек

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]