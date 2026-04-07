Українці, які накопичили більше 2 гривень, отримають виплату «національного кешбеку»

В Україні розпочали виплати за програмою «Національний кешбек». З 7 квітня понад 4,46 млн громадян почнуть отримувати кошти за покупки, здійснені у лютому 2026 року.

Як зазначається, з 1 березня програма працює за оновленими умовами. Зокрема, передбачено два рівні повернення коштів:

15% — для товарів у категоріях із високою часткою імпорту;

5% — для категорій, де українська продукція має сильні позиції на ринку.

Перевірити розмір кешбеку для конкретного товару можна через застосунок Дія — за допомогою сканера штрихкодів у розділі «Національний кешбек».

Також із 20 березня програма поширилася і на пальне. До неї вже долучилися майже 190 мереж автозаправних станцій, а кешбеком на пальне скористалися понад 1,3 млн українців.

Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, українських товарів і книг або спрямувати на підтримку Збройних Сил України.

