  1. В Украине

Антикоррупционный комитет высказал замечания к законопроектам об управлении, энергетике и оценке имущества

15:58, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комитет по вопросам антикоррупционной политики на заседании провел антикоррупционную экспертизу ряда законопроектов, по результатам которой часть инициатив признана соответствующими законодательству, в то же время к отдельным — высказано замечание.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам антикоррупционной политики провел заседание 7 апреля, которое проходило под руководством председателя Комитета Анастасии Радиной в формате видеоконференции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ходе заседания участники рассмотрели ряд законопроектов, представленных в Верховную Раду Украины, осуществив их антикоррупционную экспертизу.

По результатам обсуждения и результатам оценки соответствия положений законопроектов требованиям антикоррупционного законодательства Комитет принял решение, что законопроекты реестр. №15024, №14298, №13631, №14152, №14405 отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

В то же время, к отдельным законопроектам Комитет высказал замечания, в частности, к проекту Закона Украины «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления» (регистр. № 14412), проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации законодательства Европейского Союза в сфере 1 и 2». Закон Украины «Об оценке имущества» (регистр. № 13435).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]