Антикоррупционный комитет высказал замечания к законопроектам об управлении, энергетике и оценке имущества

Комитет по вопросам антикоррупционной политики на заседании провел антикоррупционную экспертизу ряда законопроектов, по результатам которой часть инициатив признана соответствующими законодательству, в то же время к отдельным — высказано замечание.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам антикоррупционной политики провел заседание 7 апреля, которое проходило под руководством председателя Комитета Анастасии Радиной в формате видеоконференции.

В ходе заседания участники рассмотрели ряд законопроектов, представленных в Верховную Раду Украины, осуществив их антикоррупционную экспертизу.

По результатам обсуждения и результатам оценки соответствия положений законопроектов требованиям антикоррупционного законодательства Комитет принял решение, что законопроекты реестр. №15024, №14298, №13631, №14152, №14405 отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

В то же время, к отдельным законопроектам Комитет высказал замечания, в частности, к проекту Закона Украины «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления» (регистр. № 14412), проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации законодательства Европейского Союза в сфере 1 и 2». Закон Украины «Об оценке имущества» (регистр. № 13435).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.